Ranking Atp aggiornato a lunedì 12 settembre 2022: Alcaraz nuovo numero 1, Ruud secondo. Sinner vicino a top-10 (Di lunedì 12 settembre 2022) È stato aggiornato a lunedì 12 settembre 2022 il Ranking Atp. Come ormai ben noto, gli ultimi Us Open hanno segnato in modo indelebile non solo la classifica del singolo ma più in generale la storia di questo sport: Carlos Alcaraz diventa infatti numero 1 per la prima volta, seguito dall’altro finalista di New York, Casper Ruud. Torna in top-ten Rublev (nono), mentre rimane appena ai margini Sinner, che risale in undicesima posizione. Quindicesimo Berrettini (-1). Ranking Atp aggiornato a lunedì 12 settembre Carlos Alcaraz 6740 Casper Ruud 5850 Rafael Nadal 5810 Daniil Medvedev 5065 Alexander Zverev 5040 Stefanos Tsitsipas ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) È stato12ilAtp. Come ormai ben noto, gli ultimi Us Open hanno segnato in modo indelebile non solo la classifica del singolo ma più in generale la storia di questo sport: Carlosdiventa infatti1 per la prima volta, seguito dall’altro finalista di New York, Casper. Torna in top-ten Rublev (nono), mentre rimane appena ai margini, che risale in undicesima posizione. Quindicesimo Berrettini (-1).Atp12Carlos6740 Casper5850 Rafael Nadal 5810 Daniil Medvedev 5065 Alexander Zverev 5040 Stefanos Tsitsipas ...

