Perchè Google e la NASA usano i mattoncini della Lego dedicandogli tempo nella giornata lavorativa? (Di lunedì 12 settembre 2022) La NASA e Google utilizzano i Lego per migliorare la produttività del proprio personale e dei propri organici. E i risultati confermano maggior creatività, minor ansia, minor stress ed un miglioramento delle abilità verbali e comunicative: scopriamo da dove derivano i benefici di un gioco davvero per tutte le età. Il programma Lego Serious Play è stato ideato da Robert Rasmussen tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio – ComputerMagazine.itIn poco più di dieci anni il fatturato della Lego è più che triplicato: dai circa 2,2 miliardi di Euro del 2010, attraverso i 5 miliardi del 2016, fino a raggiungere i 7 miliardi dello scorso anno. Per molti sono diventati veri e propri oggetti di culto, con tanto di bacheche dedicate e di “memorabilia” di valore ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Lautilizzano iper migliorare la produttività del proprio personale e dei propri organici. E i risultati confermano maggior creatività, minor ansia, minor stress ed un miglioramento delle abilità verbali e comunicative: scopriamo da dove derivano i benefici di un gioco davvero per tutte le età. Il programmaSerious Play è stato ideato da Robert Rasmussen tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio – ComputerMagazine.itIn poco più di dieci anni il fatturatoè più che triplicato: dai circa 2,2 miliardi di Euro del 2010, attraverso i 5 miliardi del 2016, fino a raggiungere i 7 miliardi dello scorso anno. Per molti sono diventati veri e propri oggetti di culto, con tanto di bacheche dedicate e di “memorabilia” di valore ...

