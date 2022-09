Muse in Italia nel 2023 con due date! (Di lunedì 12 settembre 2022) Muse in Italia nel 2023. Dopo il grande successo del tour Italiano del 2022 la band annuncia due date nel nostro paese. Fresca di nuovo album, dal titolo Will of the People, la band britannica annuncia i concerti del prossimo tour mondiale. Insieme a loro ci saranno anche i Royal Blood. Muse in Italia nel L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Rammstein: in concerto in Italia nel 2023 Rage Against the Machine: annullato il tour per problemi di salute del cantante I NOFX annunciano il loro scioglimento: l’addio è ufficiale Maneskin, in Brasile hanno aperto ai Guns N’Roses: “Abbiamo respirato la stessa aria di Slash” Ivano Monzani, l’idolo del web si rivela: i ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 12 settembre 2022)innel. Dopo il grande successo del tourno del 2022 la band annuncia due date nel nostro paese. Fresca di nuovo album, dal titolo Will of the People, la band britannica annuncia i concerti del prossimo tour mondiale. Insieme a loro ci saranno anche i Royal Blood.innel L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Rammstein: in concerto innelRage Against the Machine: annullato il tour per problemi di salute del cantante I NOFX annunciano il loro scioglimento: l’addio è ufficiale Maneskin, in Brasile hanno aperto ai Guns N’Roses: “Abbiamo respirato la stessa aria di Slash” Ivano Monzani, l’idolo del web si rivela: i ...

Luxgraph : Muse in Italia, concerti a Roma e Milano: tutte le date - solospettacolo : Muse in Italia il 18 e 22 luglio 2023 - harryxcreature : RT @team_world: L'imponente show dei MUSE arriva in Italia! INFO E PREZZI BIGLIETTI all'interno dell'articolo ?? - draqonsIayer : non i muse che droppano le date in italia quando io non ho una lira - piangovodka : mi sveglio e trovo i muse con due nuove date in italia. il mio portafoglio è pronto a dimagrire. -