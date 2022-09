Meteo lunedì: anticiclone africano e caldo anomalo sull’Italia. I dettagli (Di lunedì 12 settembre 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Inizio settimana dai connotati estremi per l’Europa occidentale a causa di una configurazione barica che vedrà l’ex uragano Danielle agire sul Portogallo, la Spagna e la Francia occidentale e un possente promontorio anticiclonico di matrice africana affermarsi sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Dunque mentre piogge, temporali e venti forti interesseranno il comparto occidentale, sole, caldo e temperature anomale, parecchio sopra media saranno sull’Italia per farci vivere un rigurgito estivo di tutto rispetto. Al punto che possiamo tranquillamente parlare di caldo intenso, afoso e a tratti opprimente per diverse regioni. In questo contesto non avremo condizioni di instabilità ma solo qualche disturbo nuvoloso legato al transito di qualche velatura o ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 12 settembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Inizio settimana dai connotati estremi per l’Europa occidentale a causa di una configurazione barica che vedrà l’ex uragano Danielle agire sul Portogallo, la Spagna e la Francia occidentale e un possente promontorio anticiclonico di matrice africana affermarsi sul Mediterraneo centrale e. Dunque mentre piogge, temporali e venti forti interesseranno il comparto occidentale, sole,e temperature anomale, parecchio sopra media sarannoper farci vivere un rigurgito estivo di tutto rispetto. Al punto che possiamo tranquillamente parlare diintenso, afoso e a tratti opprimente per diverse regioni. In questo contesto non avremo condizioni di instabilità ma solo qualche disturbo nuvoloso legato al transito di qualche velatura o ...

