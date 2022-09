Luna Rossa si mette in mostra al The Sailing Museum di Newport

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 12 settembre 2022)sbarca aRI, casa dell’America’s Cup per oltre 50 anni: il team italiano fa il suo ingresso nel The, esponendo oggetti che hanno fatto la storia della Coppa. Nelle acque di Narragansett Bay, dove nel dopoguerra hanno sfilato i favolosi J-Class negli anni Trenta e i 12 Metri S.I., si sono svolte alcune edizioni con degli epiloghi tragici sportivamente parlando: ne è un esempio quella del 1983, che vide la sorprendente disfatta del NYYC, che perse la Coppa per la prima volta dopo 132 anni di dominio incontrastato. Anche un modellino dell’AC75 al TheLo sfondo è carico di tradizione ed è impregnato di America’s Cup. Non a caso, nell’edificazione del museo, i fondatori della NationalHall of Fame di ...