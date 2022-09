(Di lunedì 12 settembre 2022) Secondo Stefano Buono, fondatore di Newcleo "L'energiail. Ha un: è un milione di volte più concentrata di quella chimica. È rinnovabile, sicura e pulita. Non usarla è un'idea triste per l'umanità: vorrebbe dire continuare a estrarre...

ntunucciu10 : RT @chiccotesta: L’imprenditore italiano del nucleare pulito: 'Ha un potenziale enorme e cambierà il mondo' - la Repubblica - Ealloraditelo : RT @LucaDeSanctis76: L’imprenditore italiano del nucleare pulito: 'Ha un potenziale enorme e cambierà il mondo' - ArioAttento : RT @chiccotesta: L’imprenditore italiano del nucleare pulito: 'Ha un potenziale enorme e cambierà il mondo' - la Repubblica - marcoregni : RT @LucaDeSanctis76: L’imprenditore italiano del nucleare pulito: 'Ha un potenziale enorme e cambierà il mondo' - ngiocoli : RT @LucaDeSanctis76: L’imprenditore italiano del nucleare pulito: 'Ha un potenziale enorme e cambierà il mondo' -

la Repubblica

...se spiegherà a questi ragazzi che per il Codice penale... Libero Grassi,siciliano assassinato nel 1991, avrebbe ... Anche trent'anni dopo'assassinio Di certo non possono avere ...... il 9,8% un dottorato in un altro ateneo, il 17,9% si ... Il 29,2% degli occupati prosegue'attività intrapresa prima del ... lavoratore in proprio,, ecc.), il 34,6% è assunto con ... L’imprenditore italiano del nucleare pulito: "Ha un potenziale enorme e cambierà il mondo"