Juventus | processo ad Allegri

C'è un dato incontrovertibile da cui partire e che va tenuto in considerazione: senza il pasticcio Var degli ultimi istanti di Juventus-Salernitana i bianconeri avrebbero gli stessi punti in classifica dell'Inter e sarebbe vicinissimi alla vetta. Ci sarebbe meno urgenza, insomma, di discutere della squadra di Allegri dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati sui quali vale la pena invece aprire un ragionamento. Perché il prodotto offerto dai bianconeri in queste prime settimane della stagione è lontanissimo dalle attese e le assenze (Chiesa, Pogba e Di Maria) non possono coprire tutto come alibi. La Juventus gioca male, a tratti malissimo, non ha una precisa identità e non sembra su un percorso di crescita. Anzi. Anche se il tecnico livornese continua a sorprendere dal punto di vista comunicativo come ha fatto anche nel post ...

