Juve | gol annullato e caos | ecco cosa è successo

DAZN_IT : Marelli fa chiarezza riguardo il gol annullato alla #Juve. #JuveSalernitana #SerieATIM #DAZN - realvarriale : Sfiora l'impresa @OfficialUSS1919. Domina a lungo e alla fine con un pò di ingenuità si fa raggiungere e superare d… - tuttosport : #Juve, #Candreva tiene in gioco #Bonucci: gol di #Milik regolare ?? - DocRiserva : RT @Sebastiano73: Vedo adesso il gol annullato alla #Juventus e lo trovo assurdo. Dispiace che partite di calcio vengano decise da arbitri… - Jackos89 : @VittoRoto Immagina togliersi la maglia per un gol alla Salernitana. Una volta la Juve era una grande squadra. -

È spuntato un altro video in mattinata che sta scatenando il dibattito sui social sulannullato ieri sera a Milik dall'arbitro Marcenaro nel convulso finale di- Salernitana . A pubblicarlo su TikTok un utente posizionato dove Cuadrado ha battuto il calcio d'angolo che l'...9 Non si placa la rabbia della Juventus dopo ilannullato a Milik nel finale di gara con la Salernitana. I bianconeri recriminano per la posizione di Candreva che, da immagini emerse successivamente al termine dell'incontro, terrebbe in gioco ...Il clamoroso finale di Juventus-Salernitana, con la rete del 3-2 bianconero firmata da Milik ma poi annullata per un fuorigioco inesistente dal VAR, ha fatto il giro del'Europa ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...