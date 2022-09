Inter, Inzaghi ha scelto chi sarà il compagno di Lautaro in Champions League! (Di lunedì 12 settembre 2022) Partenza a rilento dei nerazzurri che sono leggermente attardati in campionato, complici le due pesanti sconfitte contro Lazio e Milan. La partita inaugurale di Champions League contro il Bayern Monaco non è stata per nulla all’altezza tanto che al triplice fischio sono partiti i primi fischi e mugugni per la prestazione della squadra. Nonostante la vittoria, anche la partita con il Torino non è stata delle migliori, con Inzaghi che sta patendo più del previsto l’assenza di Lukaku lì davanti. : Edin Dzeko FC Internazionale Domani tocca di nuovo scendere in campo e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per il match delle 18:45 Inzaghi avrebbe scelto chi affiancherà Lautaro Martinez in attacco. La scelta del tecnico ex biancoceleste è ricaduta su Edin Dzeko, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 12 settembre 2022) Partenza a rilento dei nerazzurri che sono leggermente attardati in campionato, complici le due pesanti sconfitte contro Lazio e Milan. La partita inaugurale diLeague contro il Bayern Monaco non è stata per nulla all’altezza tanto che al triplice fischio sono partiti i primi fischi e mugugni per la prestazione della squadra. Nonostante la vittoria, anche la partita con il Torino non è stata delle migliori, conche sta patendo più del previsto l’assenza di Lukaku lì davanti. : Edin Dzeko FCnazionale Domani tocca di nuovo scendere in campo e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per il match delle 18:45avrebbechi affiancheràMartinez in attacco. La scelta del tecnico ex biancoceleste è ricaduta su Edin Dzeko, ...

