Inter, Inzaghi ha deciso: Onana portiere di coppa, Handanovic titolare in campionato (Di lunedì 12 settembre 2022) Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Inzaghi avrebbe stabilito le gerarchie tra i portieri dell’Inter in questa stagione. Andre Onana sarà impiegato in Champions League in modo continuativo, ma in campionato il titolare resta Samir Handanovic, in modo tale da alternare i due estremi difensori e di evitare che entrambi stiano in naftalina per troppo tempo, come capitò con Radu l’anno scorso. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Secondo quanto riporta il Corriere della Sera,avrebbe stabilito le gerarchie tra i portieri dell’in questa stagione. Andresarà impiegato in Champions League in modo continuativo, ma inilresta Samir, in modo tale da alternare i due estremi difensori e di evitare che entrambi stiano in naftalina per troppo tempo, come capitò con Radu l’anno scorso. SportFace.

