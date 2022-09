Inter | ancora cambio in porta | Onana verso una maglia dal 1' contro il Viktoria Plzen | panca per Handanovic

SimoneTogna : #InterTorino, i tifosi dell'#Inter rispondono presente. Si va verso il tutto esaurito per la sfida contro i granata… - falcsmg : RT @cmdotcom: #Inter, ancora cambio in porta: #Onana verso una maglia da titolare contro il Viktoria Plzen, panca per #Handanovic https://t… - sportli26181512 : Inter, ancora cambio in porta: Onana verso una maglia da titolare contro il Viktoria Plzen, panca per Handanovic: I… - cmdotcom : #Inter, ancora cambio in porta: #Onana verso una maglia da titolare contro il Viktoria Plzen, panca per #Handanovic - Wellla__inter : @DavideNicolaOff Grande Mister la parte migliore di ieri sera il contrasto con Cuadrado ??. Squadra con gli attribut… -

Riguarderà da vicino l', che dopo la sconfitta del turno inaugurale non sacosa ...Quest'ultimo, dopo un'esperienza in Belgio al Waregem nella stagione 2020 - 2021, èl'attaccante dei rossoblù prossimi avversari in Champions dell'di Simone Inzaghi - fischio d'inizio ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Lo stato maggiore di Kiev annuncia la liberazione di altri 20 insediamenti nelle regioni di Kharkiv e Donetsk, dove sono in corso pesanti combattimenti. A Kherson la situazione viene definita "sotto c ...