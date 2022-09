I rischi e gli effetti a lungo termine dello “sharenting”, l’esposizione dei bambini sui social (Di lunedì 12 settembre 2022) Il discusso video – circa 9 milioni di visualizzazioni- in cui Chiara Ferragni dialoga con suo figlio ha portato l’attenzione su in tema molto studiato all’Estero soprattutto dagli psicologi, cioè l’esposizione dei bambini sui social media e i suoi effetti a lungo termine sullo sviluppo psicologico degli stessi. La cosa che più ha perplesso gli utenti (e ha suscitato anche molte critiche) riguardo al video di Ferragni è proprio la modalità scelta per condividere un momento privato, cioè una ripresa da una telecamera di sicurezza della propria abitazione. Ad alcuni è sembrato che si stesse superando un certo limite: già i bambini, non solo figli di influencer, vengono esposti continuamente sui social con foto e video, ora si cerca di “offrire” al ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 settembre 2022) Il discusso video – circa 9 milioni di visualizzazioni- in cui Chiara Ferragni dialoga con suo figlio ha portato l’attenzione su in tema molto studiato all’Estero soprattutto dagli psicologi, cioèdeisuimedia e i suoisullo sviluppo psicologico degli stessi. La cosa che più ha perplesso gli utenti (e ha suscitato anche molte critiche) riguardo al video di Ferragni è proprio la modalità scelta per condividere un momento privato, cioè una ripresa da una telecamera di sicurezza della propria abitazione. Ad alcuni è sembrato che si stesse superando un certo limite: già i, non solo figli di influencer, vengono esposti continuamente suicon foto e video, ora si cerca di “offrire” al ...

