"Ho accettato cose che...". Loretta Goggi vuota il sacco: fucilata alla Rai (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo molti anni in Rai, a Tale quale show, Loretta Goggi è pronta a tornare in tv. È molto attesa, visto che da sempre è al centro del programma di Carlo Conti (molto seguito dal pubblico). Ma la Goggi arriva a Domenica In e racconta: “Vi spiego perché ho lasciato la Rai”. Mara Venier, così, apre in bellezza la nuova stagione televisiva. Sempre grandi ospiti a Domenica In, nella prima puntata c'è Loretta Goggi. "Ho accettato un paio di cose che non avrei dovuto accettare, quelle che ho rifiutato non erano adatte a me. La Rai mi chiese di cambiare volto, volevano novità e risultati. Quello è stato il mio addio alla Rai", racconta nel salotto di zia Mara. Poi Loretta Goggi ricorda il suo matrimonio: “Sarà sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo molti anni in Rai, a Tale quale show,è pronta a tornare in tv. È molto attesa, visto che da sempre è al centro del programma di Carlo Conti (molto seguito dal pubblico). Ma laarriva a Domenica In e racconta: “Vi spiego perché ho lasciato la Rai”. Mara Venier, così, apre in bellezza la nuova stagione televisiva. Sempre grandi ospiti a Domenica In, nella prima puntata c'è. "Houn paio diche non avrei dovuto accettare, quelle che ho rifiutato non erano adatte a me. La Rai mi chiese di cambiare volto, volevano novità e risultati. Quello è stato il mio addioRai", racconta nel salotto di zia Mara. Poiricorda il suo matrimonio: “Sarà sempre ...

