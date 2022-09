Guerri | Giorgia provi a sorprendere gli italiani | sia innovatrice sulle orme di D’Annunzio

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 settembre 2022) Lo storico Giordano Bruno, che ha nel suo curriculum centinaia di pagine scritte sul fascismo e su, non vede rischi di dittatura all’orizzonte. Si sottrae dunque alla narrazione dominante a sinistra sui fantasmi del Ventennio ma invia qualche suggerimento aMeloni. Deve, a suo avviso,glinel solco di. Immaginazione al potere dunque e meno conservatorismo.: il vero fascismo è quello delle multinazionali Ecco le sue parole in un intervista a La Verità: “Non vedo nessun pericolo di fascismo, se per fascismo intendiamo una dittatura di destra che certamente non è nell’interesse di nessuno resuscitare. E se anche fosse l’Europa non ce lo permetterebbe. Peraltro l’Europa è una falsa nemica. C’è sì un fascismo ...