Gran Premio Nuvolari 2022 | informazioni sulla manifestazione internazionale di regolarità

Si scaldano i motori della 32ª edizione delNuvolari , la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche più tecnica d'Italia, che dal 16 al 18 settembre riunirà a Mantova il gotha dei gentlemen drivers insieme a ...Monza, 11 settembre 2022 Il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato aldi Monza in occasione del centenario del circuito. Il Presidente saluta la folla alla fine della gara di Formula 1. / QuirinaleDa oggi, fino al 18 settembre, a Pesaro si svolgerà la Benelli Week 2022, l'evento che permetterà ai numerosi fans alla Casa del Leoncino di ritrovarsi e di festeggiare il Brand. (ANSA) ...Il destination marketing awards e il premio re manfredi hanno connesso esperienze e talenti per il futuro del territorio La valorizzazione del capitale umano del territorio, che ogni giorno porta in a ...