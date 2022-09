Gol annullato a Milik la clamorosa spiegazione dell’Aia: “Immagini non a disposizione” (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Associazione Italia Arbitri parla del gol annullato a Milik in Juventus-Salernitana: “Le Immagini non erano a disposizione del Var“. Secondo l’Aia in questo modo si è fatta chiarezza sulla vicenda che ha scatenato un putiferio sull’arbitro Marcenaro e l’addetto Var Banti. Una decisione che ha fatto annullare il gol del 3-2 di Milik ed ha provocato espulsioni sia nella Juve che tra le fila della Salernitana. Errore tecnico, i tifosi della Juve: “Gara Salernitana da ripetere”, sogno bloccato dal regolamento Aia: gol annullato a Milik, la spiegazione ufficiale Attraverso l’Ansa l’Aia fa sapere: “In merito ad un video diffuso al termine della gara dapprima in rete poi ripreso da molti mezzi di informazione – sottolinea l’Aia -, l’organo tecnico della ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Associazione Italia Arbitri parla del golin Juventus-Salernitana: “Lenon erano adel Var“. Secondo l’Aia in questo modo si è fatta chiarezza sulla vicenda che ha scatenato un putiferio sull’arbitro Marcenaro e l’addetto Var Banti. Una decisione che ha fatto annullare il gol del 3-2 died ha provocato espulsioni sia nella Juve che tra le fila della Salernitana. Errore tecnico, i tifosi della Juve: “Gara Salernitana da ripetere”, sogno bloccato dal regolamento Aia: gol, laufficiale Attraverso l’Ansa l’Aia fa sapere: “In merito ad un video diffuso al termine della gara dapprima in rete poi ripreso da molti mezzi di informazione – sottolinea l’Aia -, l’organo tecnico della ...

capuanogio : Se non c’è un’immagine che dimostra un tocco di #Bonucci il gol annullato è totalmente incomprensibile.… - DAZN_IT : Marelli fa chiarezza riguardo il gol annullato alla #Juve. #JuveSalernitana #SerieATIM #DAZN - sportface2016 : +++#JuventusSalernitana, #Allegri non ci sta: 'Hanno annullato un gol per fuorigioco, ma a #Bonucci tolgono la magl… - Claudio62820281 : @dieghino26614 @terribile76 @erroriarbitrali il fattore umano c’è sempre, basti ricordare il gol annullato a Giroud… - TommaMarco : RT @missionaryshin: In pratica hanno annullato il gol a sentimento visto che non c’erano le immagini. Il tutto annullando una decisone dal… -