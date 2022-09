Elisabetta II, i discorsi più celebri della regina scomparsa: dal primo, da bambina, a quello addolorato per Filippo (Di lunedì 12 settembre 2022) Settant’anni di regno per la regina Elisabetta II scanditi dalle apparizioni in pubblico e dagli incontri con sovrani e presidenti di tutto il mondo, ma anche di discorsi televisivi. Ecco un resoconto di quelli più importanti Dalle parole da bambina al primo discorso ufficiale in televisione Elisabetta II ha iniziato a parlare in radio durante la seconda guerra mondiale quando era ancora una ragazzina, rivolgendosi ai suoi coetanei e ai bambini di tutto il regno in un programma della BBC in uno spazio dedicato ai piccoli la “Children’s Hour“, In questo discorso dichiarava la sua vicinanza e quella della sorella a tutti i bambini inglesi. Nel 1947 Elisabetta II pronunciò un discorso di giuramento per volere del padre rivolto a ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 12 settembre 2022) Settant’anni di regno per laII scanditi dalle apparizioni in pubblico e dagli incontri con sovrani e presidenti di tutto il mondo, ma anche ditelevisivi. Ecco un resoconto di quelli più importanti Dalle parole daaldiscorso ufficiale in televisioneII ha iniziato a parlare in radio durante la seconda guerra mondiale quando era ancora una ragazzina, rivolgendosi ai suoi coetanei e ai bambini di tutto il regno in un programmaBBC in uno spazio dedicato ai piccoli la “Children’s Hour“, In questo discorso dichiarava la sua vicinanza e quellasorella a tutti i bambini inglesi. Nel 1947II pronunciò un discorso di giuramento per volere del padre rivolto a ...

