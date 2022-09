sportli26181512 : Cremonese, Alvini: 'Radu etichettato troppo velocemente, abbiamo fiducia in lui': L’allenatore della Cremonese Mass… - sportface2016 : #Cremonese, #Alviti: 'Avanti col #Var, ma bisogna tornare a calcio più genuino e diretto' - paoloangeloRF : PAGELLONE Radu certezza, Chiriches un muro, Valeri determinante, Ciofani esempio da seguire, Alvini intelligente… - ansacalciosport : Calcio: Alvini, Var e arbitri? Tornerei a spontaneità e passione. Tecnico Cremonese:Mondiale a novembre? 'Sarà anom… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Alvini: 'Var e arbitri? Tornerei a spontaneità e passione' -

Così ai microfoni di Radio Anch'io Sport il tecnico della, Massimiliano, parlando degli episodi arbitrali dubbi di ieri e dell'intervento della Var. "Il calcio muove la passione ...Commenta per primo Finalmente il cambiamento. Quello necessario, quello più logico. A Bergamo con l' Atalanta misterha fatto virare lanella direzione migliore. Era fondamentale trovare maggiore equilibrio e finalmente lo si è visto con gli esterni di difesa a protezione dei centrali e l'...Calciomercato Lazio, Valeri il terzino sinistro ideale per Sarri La Cremonese lo ha preso due anni fa superando la concorrenza di diversi club, tra cui Vicenza e Salernitana, rendendolo un titolare fi ...Un pareggio che lascia l’amaro in bocca a Gasperini e alla squadra nerazzurra, raggiunta in testa da Milan e Napoli “I nerazzurri al 29’ della ripresa Demiral trovavano il modo di ribaltare la situazi ...