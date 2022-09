Coppa Davis 2022, Marin Cilic dà forfait. Cambia tutto per l’Italia (Di lunedì 12 settembre 2022) Non si conosce la ragione per cui abbia deciso di saltarla, ma Marin Cilic non sarà in campo in Coppa Davis, nel girone di Bologna che oppone la Croazia a Italia, Argentina e Svezia. La selezione il cui capitano non giocatore è Vedran Martic dovrà dunque fare a meno del suo miglior uomo. Cilic ha raggiunto quest’anno la semifinale al Roland Garros, persa dal norvegese Casper Ruud, e gli ottavi agli US Open, in cui ha portato al quinto set lo spagnolo Carlos Alcaraz (anzi, era avanti di un break nel parziale citato). In generale, ha vissuto una stagione di grande livello come non gli accadeva dai suoi migliori tempi. Coppa Davis 2022: le avversarie del girone dell’Italia. Torna l’incubo Croazia, Argentina e Svezia da non ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Non si conosce la ragione per cui abbia deciso di saltarla, manon sarà in campo in, nel girone di Bologna che oppone la Croazia a Italia, Argentina e Svezia. La selezione il cui capitano non giocatore è Vedran Martic dovrà dunque fare a meno del suo miglior uomo.ha raggiunto quest’anno la semifinale al Roland Garros, persa dal norvegese Casper Ruud, e gli ottavi agli US Open, in cui ha portato al quinto set lo spagnolo Carlos Alcaraz (anzi, era avanti di un break nel parziale citato). In generale, ha vissuto una stagione di grande livello come non gli accadeva dai suoi migliori tempi.: le avversarie del girone del. Torna l’incubo Croazia, Argentina e Svezia da non ...

