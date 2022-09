Controlli alla stazione di Lavinio, ‘beccato’ con addosso cocaina e hashish: arrestato 29enne (Di lunedì 12 settembre 2022) Controlli in borghese alla stazione Lido di Lavinio da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio, che nel fine settimana hanno tratto in arresto un uomo di origini nordafricane di 29 anni. Si china per raccogliere un involucro alla stazione: era droga Durante un servizio in abiti civili, finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, verso le ore 12.00 circa, i militari hanno visto un soggetto noto per i suoi precedenti penali e di polizia nei pressi del parcheggio della stazione ferroviaria “Lido di Lavinio”. Per evitare che l’uomo si accorgesse di loro, decidevano di sostare lontano dall’area, mantenendo la visuale sul parcheggio. Qui, infatti, notavano l’uomo che, con fare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022)in borgheseLido dida parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio, che nel fine settimana hanno tratto in arresto un uomo di origini nordafricane di 29 anni. Si china per raccogliere un involucro: era droga Durante un servizio in abiti civili, finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, verso le ore 12.00 circa, i militari hanno visto un soggetto noto per i suoi precedenti penali e di polizia nei pressi del parcheggio dellaferroviaria “Lido di”. Per evitare che l’uomo si accorgesse di loro, decidevano di sostare lontano dall’area, mantenendo la visuale sul parcheggio. Qui, infatti, notavano l’uomo che, con fare ...

