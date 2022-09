Confindustria, assemblea in Vaticano. Bonomi: I sussidi frenano il lavoro. Rdc, due su tre ancora senza impiego (Di lunedì 12 settembre 2022) “lavoro, non sussidi che lo scoraggiano”. Lo ha affermato Carlo Bonomi, presidente di Confidustria, in occasione dell’assemblea che si tiene in Vaticano, “Lasciatemi ricordare che, a tre anni dall’avvio, sul reddito di cittadinanza piu’ di un beneficiario su due non ha ancora firmato per il lavoro – ha evidenziato -. La legge prevede che il patto sia sottoscritto entro un mese dal riconoscimento del sussidio”. Quindi una stoccata alla politica: “Oggi che gli orizzonti della politica sembrano sempre piu’ corti e schiacciati su false priorita’, avvertiamo a necessita’ di progetti di lungo orizzonte, come unica via per dare risposta ai drammatici problemi della societa’ italiana”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 settembre 2022) “, nonche lo scoraggiano”. Lo ha affermato Carlo, presidente di Confidustria, in occasione dell’che si tiene in, “Lasciatemi ricordare che, a tre anni dall’avvio, sul reddito di cittadinanza piu’ di un beneficiario su due non hafirmato per il– ha evidenziato -. La legge prevede che il patto sia sottoscritto entro un mese dal riconoscimento delo”. Quindi una stoccata alla politica: “Oggi che gli orizzonti della politica sembrano sempre piu’ corti e schiacciati su false priorita’, avvertiamo a necessita’ di progetti di lungo orizzonte, come unica via per dare risposta ai drammatici problemi della societa’ italiana”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

