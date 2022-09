Con Rtl 102 5 a Londra per assistere il concerto di Robbie Williams

(Di lunedì 12 settembre 2022) PhotoCredit – Leo Baron © Farrel Music Ltd bMILANO – In occasione dell’uscita mondiale del nuovo album della superstar, “XXV”, Rtl 102.5 regalerà a tre fortunati ascoltatori e ai loro accompagnatori un’esperienza unica: volare a, il 9 ottobre, perda protagonisti all’imperdibiledialla The O2 Arena. Gli ascoltatori di Rtl 102.5 saranno accompagnati da Cecilia Songini, che conduce “Password” con Nicoletta e Niccolò Giustini, e potranno vivere l’evento da protagonisti raccontando l’esperienza a tutto tondo e creando un vero e proprio reportage con attività social e dei collegamenti in diretta sulla prima radiovisione italiana. Per partecipare basta acquistare il nuovo album di...

