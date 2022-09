"Clima da guerra fredda". Berlusconi spiazza Porro, gelo in studio (Di lunedì 12 settembre 2022) “Siamo in una situazione diversa dal 2002": Silvio Berlusconi, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, commenta la grave situazione attuale, tra guerra in Ucraina, inflazione, crisi del gas. Il leader di Forza Italia, in particolare, fa un paragone con quello che è successo ben 20 anni fa, "quando ero riuscito a mettere insieme Stati Uniti, Paesi NATO e Putin e avevamo firmato un trattato con cui si poneva fine al Clima da guerra fredda". "Oggi siamo tornati a quel Clima”, un Clima da guerra fredda, secondo Berlusconi. Un'opinione piuttosto drammatica di quello che sta succedendo in queste settimane, insomma. Il Cavaliere, però, in collegamento con Porro su ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) “Siamo in una situazione diversa dal 2002": Silvio, ospite di Nicolaa Quarta Repubblica su Rete 4, commenta la grave situazione attuale, train Ucraina, inflazione, crisi del gas. Il leader di Forza Italia, in particolare, fa un paragone con quello che è successo ben 20 anni fa, "quando ero riuscito a mettere insieme Stati Uniti, Paesi NATO e Putin e avevamo firmato un trattato con cui si poneva fine alda". "Oggi siamo tornati a quel”, unda, secondo. Un'opinione piuttosto drammatica di quello che sta succedendo in queste settimane, insomma. Il Cavaliere, però, in collegamento consu ...

