**Calcio: Serie A, Empoli-Roma 1-2** (Di lunedì 12 settembre 2022) Empoli, 12 set. - (Adnkronos) - La Roma batte 2-1 l'Empoli nel posticipo della sesta giornata di Serie A disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. Per i giallorossi in rete Dybala al 17' e Abraham al 71', di Bandinelli al 43' il momentaneo pareggio dei padroni di casa. All'80' il capitano della Roma Pellegrini sbaglia un calcio di rigore tirandolo sulla traversa. Gli azzurri finiscono la partita in 10 uomini per l'espulsione di Akpa Akpro all'87'. I capitolini agganciano l'Udinese al 4° posto con 13 punti, uno in meno delle capoliste Milan, Napoli e Atalanta; mentre l'Empoli è 16° a quota 4.

