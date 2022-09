Aniasa - Incentivi anche per le auto a tempo: fate presto (Di lunedì 12 settembre 2022) "fate presto". Non per parafrasare un famoso titolo del Sole24Ore (ma anche, anni prima de Il Mattino), ma il senso della nota che Aniasa ha diramato sugli Incentivi per il mondo del noleggio è proprio questo, "per non determinare un effetto attesa' che blocchi nuovamente il mercato" dice il presidente Alberto Viano. Il quale, però, sottolinea anche la soddisfazione dell'inclusione "del noleggio tra i beneficiari degli Incentivi auto messi in campo dal Governo", che "costituisce una concreta spinta verso la transizione ecologica del nostro parco circolante e riduce la situazione di discriminazione prevista dalla normativa nella sua versione iniziale. Attendiamo ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto che segnerà l'effettiva entrata in ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 12 settembre 2022) "". Non per parafrasare un famoso titolo del Sole24Ore (ma, anni prima de Il Mattino), ma il senso della nota cheha diramato sugliper il mondo del noleggio è proprio questo, "per non determinare un effetto attesa' che blocchi nuovamente il mercato" dice il presidente Alberto Viano. Il quale, però, sottolineala soddisfazione dell'inclusione "del noleggio tra i beneficiari deglimessi in campo dal Governo", che "costituisce una concreta spinta verso la transizione ecologica del nostro parco circolante e riduce la situazione di discriminazione prevista dalla normativa nella sua versione iniziale. Attendiamo ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto che segnerà l'effettiva entrata in ...

ANSA_Motori : ANIASA, incentivi al noleggio sono spinta per transizione #ANSAmotori - ApportunityIt : ANIASA: gli incentivi per il noleggio auto spingono la transizione ecologica - Motorionline - ApportunityIt : Comunicato Stampa: Incentivi auto, ANIASA: inclusione del noleggio una spinta verso la ... - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Bonus auto, Aniasa: incentivi anche per noleggio messi in campo dal Governo concreta spinta a transizione ecologica htt… - RepubblicaAF : Incentivi auto, Aniasa: inclusione del noleggio una spinta verso la transizione ecologica -