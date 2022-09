Allungare la vita di uno smartphone è possibile, fino al 50%, ma come fare? È davvero sorprendente (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Unione Europea pensa ad una stretta sull’obsolescenza programmata, imponendo ai produttori di smartphones di aumentare la vita dei dispositivi. E a Bruxelles si lavora ad una bozza di direttiva che allunghi il ciclo di durata di smartphones e tablets – ma anche di PC – e che riduca l’inquinamento ambientale provocato dalle batterie. La UE pensa ad una stretta all’obsolescenza programmata e prepara una bozza di direttiva – ComputerMagazine.itDalle pagine del New York Times, l’ex vice-presidente della tecnologia della Apple di Cupertino ed autore di numerosi libri sul design, Don Norman, ha rivolto un “j’accuse” ai produttori di tecnologia, colpevoli a suo dire di introdurre nel mercato ogni anno nuovi prodotti che potrebbero godere di un ciclo di vita assai più lungo semplicemente venendo riparati ed aggiornati nelle ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Unione Europea pensa ad una stretta sull’obsolescenza programmata, imponendo ai produttori dis di aumentare ladei dispositivi. E a Bruxelles si lavora ad una bozza di direttiva che allunghi il ciclo di durata dis e tablets – ma anche di PC – e che riduca l’inquinamento ambientale provocato dalle batterie. La UE pensa ad una stretta all’obsolescenza programmata e prepara una bozza di direttiva – ComputerMagazine.itDalle pagine del New York Times, l’ex vice-presidente della tecnologia della Apple di Cupertino ed autore di numerosi libri sul design, Don Norman, ha rivolto un “j’accuse” ai produttori di tecnologia, colpevoli a suo dire di introdurre nel mercato ogni anno nuovi prodotti che potrebbero godere di un ciclo diassai più lungo semplicemente venendo riparati ed aggiornati nelle ...

