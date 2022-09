Aggredita a 7 anni dal pitbull di casa: bimba operata (Di lunedì 12 settembre 2022) Operazione post tragedia. È stata operata la bambina di 7 anni Aggredita da un cane di razza pitbull al viso. L'episodio è avvenuto domenica mentre la piccola era nella sua casa a Monteroni di Lecce. ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 settembre 2022) Operazione post tragedia. È statala bambina di 7da un cane di razzaal viso. L'episodio è avvenuto domenica mentre la piccola era nella suaa Monteroni di Lecce. ...

