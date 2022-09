Ucraina, Kiev: “Esercito a 50 km da confine Russia” (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Le forze dell’Ucraina sono avanzate a nord di Kharkiv fino a 30 miglia (circa 50 chilometri) dal confine con la Russia e stanno premendo anche a sud e a est nella stessa regione. Lo ha reso noto il comandante in capo ucraino, generale Valeriy Zaluzhny che ha aggiunto: “L’Ucraina continua a liberare i territori occupati dalla Russia”, ha scritto su Telegram. “Le Forze Armate continuano a liberare i territori occupati dalla Russia. Dall’inizio di settembre, più di 3000 chilometri quadrati sono stati restituiti al controllo dell’Ucraina”, ha rivendicato inoltre su Facebook Zaluzhny. “Sono orgoglioso e grato a ogni militare ucraino. Ho l’onore di combattere fianco a fianco con voi. Memoria eterna a coloro che sono morti nelle battaglie per ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Le forze dell’sono avanzate a nord di Kharkiv fino a 30 miglia (circa 50 chilometri) dalcon lae stanno premendo anche a sud e a est nella stessa regione. Lo ha reso noto il comandante in capo ucraino, generale Valeriy Zaluzhny che ha aggiunto: “L’continua a liberare i territori occupati dalla”, ha scritto su Telegram. “Le Forze Armate continuano a liberare i territori occupati dalla. Dall’inizio di settembre, più di 3000 chilometri quadrati sono stati restituiti al controllo dell’”, ha rivendicato inoltre su Facebook Zaluzhny. “Sono orgoglioso e grato a ogni militare ucraino. Ho l’onore di combattere fianco a fianco con voi. Memoria eterna a coloro che sono morti nelle battaglie per ...

