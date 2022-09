Ucraina, arrestato l’ex capo della sicurezza di Kharkiv. Zelensky lo aveva licenziato «per non aver protetto la città dai russi» (Di domenica 11 settembre 2022) L’Ufficio investigativo statale ucraino ha annunciato l’arresto dell’ex capo dei servizi di sicurezza di Kiev nella regione di Kharkiv, Roman Dudin. A fine maggio era stato allontanato dall’incarico dallo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky: la motivazione era stata quella di «non aver operato per proteggere la città dai primi giorni della guerra su vasta scala, ma aver pensato solo a se stesso». Ora Ukrinform conferma la notizia dell’arresto di Dudin riportando la dichiarazione ufficiale dell’SBI (ufficio investigativo statale) di Kiev. «Posso confermare queste informazioni. Tutti i dettagli saranno annunciati domani», ha detto al media ucraino il portavoce di SBI, Olha Chykanova. Dopo le dichiarazioni di ... Leggi su open.online (Di domenica 11 settembre 2022) L’Ufficio investigativo statale ucraino ha annunciato l’arresto deldei servizi didi Kiev nella regione di, Roman Dudin. A fine maggio era stato allontanato dall’incarico dallo stesso presidente ucraino Volodymyr: la motivazione era stata quella di «nonoperato per proteggere ladai primi giorniguerra su vasta scala, mapensato solo a se stesso». Ora Ukrinform conferma la notizia dell’arresto di Dudin riportando la dichiarazione ufficiale dell’SBI (ufficio investigativo statale) di Kiev. «Posso confermare queste informazioni. Tutti i dettagli saranno annunciati domani», ha detto al media ucraino il portavoce di SBI, Olha Chykanova. Dopo le dichiarazioni di ...

