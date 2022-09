TS – “Contento per la vittoria, soddisfatto dei ragazzi” (Di domenica 11 settembre 2022) 2022-09-11 22:47:27 Flash news da Tuttosport: ROMA – “La difficoltà di questa sera? Parlano i numeri. L’anno scorso nelle otto partite di campionato dopo l’Europa League abbiamo fatto cinque punti, mentre nelle altre avevamo una media di 2 punti. Il nostro campionato alla fine è stato condizionato da questo”. Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn ha commentato così la vittoria della sua Lazio contro il Verona per 2-0 all’Olimpico. La critica di Sarri “Per chi gioca in Europa, in Italia e all’estero, è sempre difficile. Noi lo scorso anno l’abbiamo fatta diventare più difficile del normale. Sono soddisfatto perché era tosta e se non sblocchi il risultato poi ci vuole tanta pazienza. Visto che oggi abbiamo vinto lo posso dire: il terreno non è degno di una città così. È stato pericoloso, un campo del genere richiede un tocco in più del normale. Non ... Leggi su justcalcio (Di domenica 11 settembre 2022) 2022-09-11 22:47:27 Flash news da Tuttosport: ROMA – “La difficoltà di questa sera? Parlano i numeri. L’anno scorso nelle otto partite di campionato dopo l’Europa League abbiamo fatto cinque punti, mentre nelle altre avevamo una media di 2 punti. Il nostro campionato alla fine è stato condizionato da questo”. Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn ha commentato così ladella sua Lazio contro il Verona per 2-0 all’Olimpico. La critica di Sarri “Per chi gioca in Europa, in Italia e all’estero, è sempre difficile. Noi lo scorso anno l’abbiamo fatta diventare più difficile del normale. Sonoperché era tosta e se non sblocchi il risultato poi ci vuole tanta pazienza. Visto che oggi abbiamo vinto lo posso dire: il terreno non è degno di una città così. È stato pericoloso, un campo del genere richiede un tocco in più del normale. Non ...

