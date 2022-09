Totti su Cassano | “Chiamava ‘pippe’ due campioni della Roma Li tormentava in allenamento”

(Di domenica 11 settembre 2022) Francesco, ex capitano, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel suo libro autobiografico: "Durante gli allenamentinon guarda in faccia nessuno, tormenta i compagni...

Pall_Gonfiato : Le dichiarazioni di #Totti su #Cassano - trabs62 : @Iusername70 Nel senso che divulgherebbe i nominati di tutte le donne che ha trombato Totti a Roma, ovvero mezza Ro… - exsebio : La Roma che vorrei vedere almeno una volta da qui a novembre: Rui Celik Smalling Iba Spina Zaniolo M… - 85giampiero : @PazzoperPazzo Ricordo sempre che c'era qualcuno che voleva Cassano capitano al posto di Totti???? - se__telefoNANDO : @ogginunmarzo Totti e Cassano insieme possono fare letteralmente il cazzo che vogliono. Un po' tipo Dybala Zaniolo,… -

Calcio - Antonioracconta un retroscena su una lite con Spalletti ai tempi della Roma: "Eravamo abituati con ...e Montella mi provocavano. Quando Spalletti si è arrabbiato, io gli ho ......ancora Cristian Volpato classe 2003 italiano ma nato in Australia della scuderia di Francesco. Baldi, Missori, Foubert - Jacquemin, Chesti, Pisilli,, Oliveras Codina, Faticanti, ... Totti via da Roma: l’incredibile rivelazione di Cassano Continuano gli elogi di Antonio Cassano, alla Bobo Tv - trasmissione in onda sulla piattaforma streaming Twitch - sull'allenatore del Napoli Luciano Spalletti. "Fantantonio" si è soffermato sullo sple ...Retroscena su Luciano Spalletti. Esce allo scoperto e rivela il motivo per cui il tecnico del Napoli lo ha messo fuori rosa.