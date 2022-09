Totti rompe il silenzio: ‘Non ho tradito io per primo, ecco cosa è successo con Ilary’ (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo ipotesi, avvistamenti, indiscrezioni e presunti tradimenti, finalmente Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha deciso di rompere il silenzio. E al Corriere della Sera, in una lunga intervista, si è raccontato e ha spiegato la sua verità, i motivi che hanno portato a quell’amore con Ilary Blasi, durato 20 anni, al capolinea. “Ne parlano tutti, tranne me. Non ho ancora detto una parola. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Ora basta” – ha detto stizzito l’ottavo re di Roma. Lui è il diretto interessato, lui insieme all’ex moglie sa cosa è successo. Ilary Blasi ha tradito Francesco Totti? “Non sono stato io a tradire per primo” – ha spiegato Totti, che da mesi, ormai, è su tutte le copertine dei giornali. Prima la fine ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo ipotesi, avvistamenti, indiscrezioni e presunti tradimenti, finalmente Francesco, ex capitano della Roma, ha deciso dire il. E al Corriere della Sera, in una lunga intervista, si è raccontato e ha spiegato la sua verità, i motivi che hanno portato a quell’amore con Ilary Blasi, durato 20 anni, al capolinea. “Ne parlano tutti, tranne me. Non ho ancora detto una parola. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Ora basta” – ha detto stizzito l’ottavo re di Roma. Lui è il diretto interessato, lui insieme all’ex moglie sa. Ilary Blasi haFrancesco? “Non sono stato io a tradire per” – ha spiegato, che da mesi, ormai, è su tutte le copertine dei giornali. Prima la fine ...

