(Di domenica 11 settembre 2022) Igaè la campionessa 2022 di US Open. Con una prestazione a tratti incontenibile per qualità e intensitàa la tunisina Ons Jabeur col punteggio di 6 - 2 7 - 6(5), vincendo il suo primo ...

RSIsport : ???????? Stasera alla RSI ?????? Calcio, Super League, 8a giornata 20h25 Winterthur - Lucerna -

SuperTennis

All'avvio del secondo set Jabeur cerca di forzare al massimo in risposta masi difende da campionessa, trovando letteralmente la riga con due accelerazioni micidiali lungo linea e vincendo ...Partenzadella bielorussa che domina dal punto di vista fisico e vince il primo set 3 - 6. La reazione diè immediata, il secondo set si chiude senza storia 6 - 1. Nel terzo e decisivo ... Swiatek super, è la Regina di New York Le parole della polacca, che grazie alla vittoria ottenuta in finale su Jabeur, ha conquistato il suo terzo titolo Slam ...Iga Swiatek è la campionessa 2022 di US Open. Con una prestazione a tratti incontenibile per qualità e intensità supera la tunisina Ons Jabeur ...