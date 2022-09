(Di domenica 11 settembre 2022) Tutto pronto per la prima e imperdibile puntata di Domenica In, il programma che vede alla conduzione, per il quinto anno consecutivo, l’amata zia ‘nazionale’, Mara Venier. Saranno come sempre tanti gli ospiti, molti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto. E oggi, in studio, ci sarà anche, ladi, la donna di 57 annidall’ex compagno. Quello che diceva di amarla.di, 57 anni, a fine luglio si era fatta coraggio e aveva denunciato l’ex compagno, il 27enne Giovanni Padovani. La loro storia era finita qualche mese prima, ma lui aveva ...

CorriereCitta : Stefania Matteuzzi, chi è la sorella di Alessandra uccisa a martellate: l’omicidio a Bologna, il racconto - gianlu_79 : RT @lorenzog31: Secondo quanto annunciato da @tvblogit gli ospiti della prima puntata di #DomenicaIn saranno Loretta Goggi, Stefania Matteu… - lorenzog31 : Secondo quanto annunciato da @tvblogit gli ospiti della prima puntata di #DomenicaIn saranno Loretta Goggi, Stefani… -

La conduttrice affronterà il tema della violenza sulle donne ospitando, sorella della povera Alessandra, uccisa a martellate dal suo ex compagno Giovanni Padovani . ...In questo spazio è previsto l'intervento di, sorella della povera Alessandra, barbaramente uccisa a martellate dal suo ex compagno Giovanni Padovani. Seguiranno poi ...Domenica In riparte oggi alle 14:00 con la sua 47° edizione: i retroscena Mara Venier è pronta: con l’edizione di quest’anno in ...Stefania Matteuzzi, la sorella della vittima: "Ho dovuto lavare il sangue dal pavimento. Lei lo aveva denunciato per stalking" ...