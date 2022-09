(Di domenica 11 settembre 2022) Lo storico localeabbassa le saracinesche. La famosaal civico 117 di via Pellegrinodefinitivamente. Dopo una pandemia e i rincari delle bollette gli osti Mario Zazza, 81 anni, e la moglie Teresa hanno deciso dire per sempre l’attività. Leggi: Barbieri: ‘Ho litigato con Cracco, Cannavacciuolo ha una marcia in più’. Cosa ha detto lo chef Dal 1932 al 2022, laAperta dal 1932 laera famosa in tutta. I piatti tipici della cucinana nel locale, a due passi da Campo de’ Fiori, sono stati assaporati da numerose celebrità. Il menù fisso che cambiava ogni giorno ha conquistato ...

Adnkronos : L'ex capitano della Roma Francesco #Totti rompe il silenzio e racconta la sua versione della crisi tra lui e Ilary… - capuanogio : Complessivamente mi pare che tutte le grandi vadano a strappi, cosa comprensibile vista l’anomalia della partenza d… - CorriereCitta : Roma, la crisi colpisce ancora: chiude anche Settimio, la trattoria dove cenavano Monicelli, Tognazzi e Sordi - cclatwe : @Mov5Stelle Parola della pochette da Volturara - TuttoSuRoma : Alessandro Borghi per The Hanging Sun: «Tornato a #Roma dopo la Norvegia ho avuto crisi di panico e la sensazio -

...ad ascoltare gli imprenditori per toccare con mano i problemi che rischiano di mettere in...del brand "Idola" che da diversi anni ha conquistato lo Stivale da Sud a Nord con saloni anche a, ...Racconta che l'origine dellarisalirebbe al 2016, circa un anno prima che smettesse di giocare a calcio: 'Smettere non è stato facile. E' un po' come morire'. In seguito poi lasciò la...Lo storico locale Settimio a Roma abbassa le saracinesche. La famosa trattoria al civico 117 di via Pellegrino chiude definitivamente. Dopo una pandemia e i rincari delle bollette gli osti Mario Zazza ...«Quando a febbraio diedi la notizia che il matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi era al capolinea, mi si scatenò contro un'intera città. Pubblicare quella notizia ...