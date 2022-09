Roberto Renga è morto Il suo ultimo messaggio | “perdono tutti meno tre”

OfficialSSLazio : Ci lascia una firma storica del giornalismo Italiano, un grande professionista e una persona di valore. Il presiden… - Gazzetta_it : Lutto nel giornalismo sportivo: è morto Roberto Renga - fanpage : È morto il popolare giornalista sportivo Roberto Renga. In un tweet pubblicato postumo dalla famiglia il suo ultimo… - PerugiaViVa : RT @CorriereUmbria: +++ Morto il giornalista perugino Roberto Renga #Umbria #Perugia #giornalismo #RobertoRenga - giovannicoviel1 : RT @IlarioDiGiovamb: Addio a Roberto Renga, maestro della penna e storica voce di Radio Radio -

Lutto nel mondo del giornalismo. È morto, da oltre 50 anni una delle firme più note dello sport, presente in radio e televisione e autore di diversi libri. È stato l'inviato di punta del Il Messaggero in ben sette Mondiali di ...E' morto il giornalista, aveva 76 anni. Alungo firma del Messaggero, è stato per anni una figura di riferimento per le cronache sportive legate a Roma e Lazio. 'Papà ci ha lasciati nel pomeriggio di oggi. Il ...È morto all’improvviso uno dei giornalisti sportivi italiani più apprezzati. L’ultimo messaggio è stato pubblicato sui social d’alba famiglia ...Il cammino europeo della Lazio è iniziato benissimo. La sfida di ieri sera ha dato un grande sprint morale alla. Una carriera nata alla Lazio, proseguita poi vestendo le maglie di tanti club important ...