Ricomincia la scuola | ma stavolta che riparta davvero

Leggi su panorama

(Di domenica 11 settembre 2022) La partenza falsa dellaitaliana ormai non fa più notizia. Ogni anno, in settembre, il popolo dellasi avvicina alla prima campanella con il timore di chi sa già che toccherà attingere al serbatoio della pazienza. E così anche quest’anno l’inizio è accompagnato da mille interrogativi, peraltro sempre gli stessi: cattedre vacanti, concorsi non conclusi, orari provvisori, tempi incerti, lavori promessi e mai iniziati, o non ultimati, palestre ancora non agibili, previsioni disastrose e smentite di rito. A queste preoccupazioni, in questi giorni se ne aggiungono altre legate ai libri sempre più cari, alla precarietà dovuta al rientro - che sarà per tutti e dopo tanto tempo senza mascherine e distanziamenti - e a una crisi energetica che potrebbe portare a decisioni anche assai rilevanti per molti istituti, come la possibilità di introdurre ...