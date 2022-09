Qualcosa si muove nella fusione nucleare I progressi in Corea

Leggi su formiche

(Di domenica 11 settembre 2022) Buone notizie sul fronte della ricerca. Il reattore Kstar dell’Istitutono per l’energia da(Università Nazionale di Seul) ha mantenuto una reazione dia 100 milioni di gradi per più di 30 secondi. Non si tratta di risultati record, scrive il New Scientist, ma la loro combinazione segna un passo in avanti sulla strada verso un reattore realizzabile. Ammesso e non concesso che si possa fare scaling. Laè il processo che tiene accese le stelle e racchiude la promessa di generare quantità immense di elettricità sicura a impatto zero. Per riprodurlo qui sulla Terra, in assenza della pressione che permette agli atomi nel nucleo del Sole di fondersi a “solo” 10 milioni di gradi, dobbiamo compensare con la temperatura – ...