Povertà e lavoro, Renzi ad Ercolano: Il Reddito di cittadinanza non ha funzionato (Di domenica 11 settembre 2022) “Già il fatto che tutti siano d’accordo sul fatto che va modificato dice una cosa molto semplice: il Reddito non ha funzionato”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha risposto ad una domanda sul Reddito di cittadinanza a Ercolano. “Ci vuole una misura per combattere la poverta’? Si’, noi avevamo individuato il Reddito di inclusione: 2 miliardi e 700 milioni. Servono i navigator? No. Mi trovi una sola persona che e’ stata assunta grazie ai navigator”, ha aggiunto. “Stupisce – ha proseguito Renzi – che ci sia chi come il Pd prima aveva difeso il lavoro, il job act, industria 4.0 e il Reddito di inclusione e poi e’ diventato come i grillini. Io dico sempre, scherzando in Campania, vedere De Luca a cui tocca ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 settembre 2022) “Già il fatto che tutti siano d’accordo sul fatto che va modificato dice una cosa molto semplice: ilnon ha”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, ha risposto ad una domanda suldi. “Ci vuole una misura per combattere la poverta’? Si’, noi avevamo individuato ildi inclusione: 2 miliardi e 700 milioni. Servono i navigator? No. Mi trovi una sola persona che e’ stata assunta grazie ai navigator”, ha aggiunto. “Stupisce – ha proseguito– che ci sia chi come il Pd prima aveva difeso il, il job act, industria 4.0 e ildi inclusione e poi e’ diventato come i grillini. Io dico sempre, scherzando in Campania, vedere De Luca a cui tocca ...

