Osservatorio per la Dieta Mediterranea | l’ambiente si tutela con il cibo sano

"Dieta non significa privazione, ma stile di vita. Per questo la giovane attivista Greta Thunberg fa bene a richiamare i 'Grandi' che fanno poco per il nostro pianeta per il cui mantenimento dobbiamo esercitare un sano egoismo. Mangiar bene significa infatti migliorare l'ambiente". Lo ha sottolineato il presidente dell'Osservatorio per la Dieta Mediterranea Vito Amendolara, a conclusione dei lavori del convegno sulla "Valorizzazione del patrimonio legato alla cultura enogastronomica Mediterranea: la Scarpella all'olio extravergine d'oliva innaffiata con Barbera", promosso a Castelvenere (Benevento) dall'amministrazione comunale, retta dal sindaco Alessandro Di Santo. "La Dieta Mediterranea e' classificata, ormai da cinque anni, come il

