Mestruazioni: com’è cambiato lo sguardo (Di domenica 11 settembre 2022) C’è un filo rosso -nessuna immagine potrebbe essere più appropriata- che percorre l’intera storia delle Mestruazioni: quello del tabù. Dallo scenario post apocalittico descritto da Plinio nella “Naturalis Historia” al passaggio di una donna con “le sue cose” fino alla pubblicità della Nuvenia. Certo molto cambiato il nostro approccio al ciclo mestruale. Non più una maledizione dequalificante, ma un appuntamento periodico e non richiesto. Per arrivare alle angoscianti perifrasi come quella del “Barone Rosso”, alla vergognosa Tampon Tax e alle piccole vittorie, le donne ne hanno dovuta fare di strada. Sfidando tempi e convenzioni e pronunciando termini che suonavano come una parolaccia. Mestruazioni: a chi dobbiamo dire grazie “Il mosto inaridisce, il grano si secca, le piante bruciano…” . Con queste parole Plinio parla di quello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 settembre 2022) C’è un filo rosso -nessuna immagine potrebbe essere più appropriata- che percorre l’intera storia delle: quello del tabù. Dallo scenario post apocalittico descritto da Plinio nella “Naturalis Historia” al passaggio di una donna con “le sue cose” fino alla pubblicità della Nuvenia. Certo moltoil nostro approccio al ciclo mestruale. Non più una maledizione dequalificante, ma un appuntamento periodico e non richiesto. Per arrivare alle angoscianti perifrasi come quella del “Barone Rosso”, alla vergognosa Tampon Tax e alle piccole vittorie, le donne ne hanno dovuta fare di strada. Sfidando tempi e convenzioni e pronunciando termini che suonavano come una parolaccia.: a chi dobbiamo dire grazie “Il mosto inaridisce, il grano si secca, le piante bruciano…” . Con queste parole Plinio parla di quello ...

