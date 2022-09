LIVE Superbike, GP Francia 2022 in DIRETTA: trionfo di Razgatlioglu! Rinaldi e Bassani sul podio! Cade Bautista (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 Ecco il momento in cui Razgatlioglu taglia il traguardo aggiudicandosi la vittoria in Gara-2 del Gran Premio di Francia di Superbike: VICTORY for @toprak tr54 #FRAWorldSBK pic.twitter.com/CXuaLcJQ6y — WorldSBK (@WorldSBK) September 11, 2022 14.36 Quinto Jonathan Rea, settimo Andrea Locatelli, quattordicesimo Roberto Tamburini. VINCE TOPRAK Razgatlioglu! SECONDO Rinaldi, TERZO Bassani! ULTIMO GIRO! RAZGATLIOGLU HA OLTRE UN SECONDO DI VANTAGGIO SU Rinaldi! -2 giri: Inizia il penultimo giro. -3 giri: Prova a recuperare Rinaldi, ma Razgatlioglu è impeccabile in tutte le traiettorie. -4 giri: Settimo Locatelli, quindicesimo Roberto Tamburini. -5 giri: Jonathan Rea sorpassa ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.38 Ecco il momento in cui Razgatlioglu taglia il traguardo aggiudicandosi la vittoria in Gara-2 del Gran Premio didi: VICTORY for @toprak tr54 #FRAWorldSBK pic.twitter.com/CXuaLcJQ6y — WorldSBK (@WorldSBK) September 11,14.36 Quinto Jonathan Rea, settimo Andrea Locatelli, quattordicesimo Roberto Tamburini. VINCE TOPRAKSECONDO, TERZO! ULTIMO GIRO! RAZGATLIOGLU HA OLTRE UN SECONDO DI VANTAGGIO SU! -2 giri: Inizia il penultimo giro. -3 giri: Prova a recuperare, ma Razgatlioglu è impeccabile in tutte le traiettorie. -4 giri: Settimo Locatelli, quindicesimo Roberto Tamburini. -5 giri: Jonathan Rea sorpassa ...

