“L’Italia in bolletta”, alla Festa del Fatto il dibattito con Matteo Arpe, Fabrizio Barca, Tommaso Montanari e Salvatore Cannavò (Di domenica 11 settembre 2022) Prosegue a Roma la Festa de il Fatto Quotidiano che viene ospitata alla Casa del Jazz di viale di Porta Ardeatina fino a oggi, domenica 11 settembre, con incontri e spettacoli dedicati ai lettori. Con l’evento “L’Italia in bolletta“, con Matteo Arpe, Fabrizio Barca, Tomaso Montanari e Salvatore Cannavò, si apre la programmazione della terza giornata. Scopri qui il programma completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Prosegue a Roma lade ilQuotidiano che viene ospitataCasa del Jazz di viale di Porta Ardeatina fino a oggi, domenica 11 settembre, con incontri e spettacoli dedicati ai lettori. Con l’evento “in“, con, Tomaso, si apre la programmazione della terza giornata. Scopri qui il programma completo L'articolo proviene da IlQuotidiano.

ilfattovideo : “L’Italia in bolletta”, alla Festa del Fatto il dibattito con Matteo Arpe, Fabrizio Barca, Tommaso Montanari e Salv… - wblake1969 : RT @SereDomenici: Questo è l'inizio della fine se fosse vero, di una gravità assoluta! Decide Bruxelles per l'Italia? Il contatore è mio, l… - MAX_ITA_LT_69 : @gio01877 @avvrrusso @demagistris @unione_popolare attecchisce meglio la #propaganda di #Putin, #Dugin, ecc e in cu… - Walter00365070 : @CarloCalenda Signor Calenda, ci stiamo schiantando Signor Calenda, non me ne voglia ma Draghi ha combinato un bel… - emilioZapataIV : RT @SereDomenici: Questo è l'inizio della fine se fosse vero, di una gravità assoluta! Decide Bruxelles per l'Italia? Il contatore è mio, l… -