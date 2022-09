La bimba siriana di 4 anni morta di sete su un barcone che nessuno ha soccorso

(Di domenica 11 settembre 2022) Loujin Ahmed Nasif, una bambinadi 4, èdisu unpartito dal Libano e diretto probabilmente in Italia.che non è stato, nonostante i ripetuti appelli di Alarm Phone. La drammatica vicenda è stata riportata dall’attivista Soufi Nawal, dapunto di riferimento in Sicilia della comunità: “Loujin èa causa delle politiche europee! Ètra le braccia della madre mentre diceva “mamma ho””. La piccola viaggiava insieme alla mamma e alla sorellina di appena un anno, da più di dieci giorni, a bordo di un peschereccio con sessanta migranti, senza più cibo né acqua. “Non credo ci siano tante parole da dire…La foto parla ...

... da anni punto di riferimento in Sicilia della comunità: Loujin è morta a causa delle ... Il barcone sul quale la mamma di Loujin si era imbarcata con le due figlie piccole