La Bce è alla ricerca della pietra filosofale anti-inflazione (non è una buona notizia) (Di domenica 11 settembre 2022) Lagarde ha candidamente ammesso di ‘‘non sapere’’, ammissione che potrebbe portare a misure molto restrittive per paura di non riuscire a tenere sotto controllo i prezzi impazziti Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 settembre 2022) Lagarde ha candidamente ammesso di ‘‘non sapere’’, ammissione che potrebbe portare a misure molto restrittive per paura di non riuscire a tenere sotto controllo i prezzi impazziti

LaVeritaWeb : La Bce prima ammette di aver fallito le previsioni sull’inflazione, poi annuncia un maxi innalzamento dei tassi da… - ParliamoDiNews : La Bce è alla ricerca della pietra filosofale anti-inflazione (non è una buona notizia) #11Settembre #economia - ManuelaDonghi : ?? #EURO A TESTA IN GIÙ... ??DOPO 20 ANNI SULLA PARITÀ CON IL DOLLARO ?COSA CAMBIA PER NOI? ?? E ORA? LA BCE FARÀ… - BungaBu72537413 : @satyricus2 @INGFiore2 l uomo che ha combattuto strenauamente Draghi quando era alla Bce, il suo QE non e altro ch… - RiskComplianceI : Una #BCE ‘falco’ sempre più simile alla #Fed e la responsabilità di #Lagarde per gli errori BCE di previsione dell’… -