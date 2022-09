Gli ucraini starebbero avanzando in alcune aree del Donbass (Di domenica 11 settembre 2022) Nel tardo pomeriggio sui social è iniziato a circolare un filmato girato dai soldati ucraini in cui, sul ciglio della strada, appare il cartello “Distretto di Severodonetsk”. In un sabato caratterizzato dall’avanzata delle truppe di Kiev a sud di Kharkiv e nell’area di Izyum, lì dove si è assistito allo sfondamento delle linee di difesa InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 11 settembre 2022) Nel tardo pomeriggio sui social è iniziato a circolare un filmato girato dai soldatiin cui, sul ciglio della strada, appare il cartello “Distretto di Severodonetsk”. In un sabato caratterizzato dall’avanzata delle truppe di Kiev a sud di Kharkiv e nell’area di Izyum, lì dove si è assistito allo sfondamento delle linee di difesa InsideOver.

ceciliasala : La controffensiva: gli ucraini sfondano, i russi scappano. Abbiamo passato mesi a dedicare articoli (gli analisti i… - Corriere : Il vento della guerra è cambiato: gli ucraini avanzano a Kharkiv, ora i russi sono in difficoltà - ilfoglio_it : Tremila chilometri di territorio occupato liberati dal 1 settembre di cui duemila in quarantotto ore: i soldati ucr… - patriziadegioia : RT @AndreaGiuricin: Non sappiamo come andrà a finire, ma ricordiamoci sempre i #filoputiniani che dicevano che gli #ucraini si dovevano arr… - LFrankllin : @abiraghi Poi i Russi han sempre trattato gli ucraini da cugini di second'ordine, contadini rozzi e senza importanza. -