Due disperati minuti e il giocatore-ultras: la memorabile salvezza del Cagliari (Di domenica 11 settembre 2022) Roma, 11 set – Può, per una determinata squadra, una sola partita decidere il corso di un campionato? Certamente. Anzi, talvolta possono bastare pochissimi minuti per direzionare in senso opposto il vento di una stagione. Chiedere, in tal senso, ai tifosi del Milan che in soli 231 secondi – precisissima distanza temporale intercorsa tra prima e seconda marcatura di Giroud nel derby di febbraio – si sono rimessi in corsa (per poi vincere) uno scudetto che già sembrava nerazzurro. Oppure, a quelli del Cagliari. Nel 2008 infatti a una squadra con un piede e mezzo in B sono bastati due giri scarsi di lancette per cambiare completamente la prospettiva di un’annata fino a quel punto maledetta. Due minuti che cambiano un campionato Ventesima giornata del campionato di serie A, prima del girone di ritorno. Al Sant’Elia i padroni di casa – ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 11 settembre 2022) Roma, 11 set – Può, per una determinata squadra, una sola partita decidere il corso di un campionato? Certamente. Anzi, talvolta possono bastare pochissimiper direzionare in senso opposto il vento di una stagione. Chiedere, in tal senso, ai tifosi del Milan che in soli 231 secondi – precisissima distanza temporale intercorsa tra prima e seconda marcatura di Giroud nel derby di febbraio – si sono rimessi in corsa (per poi vincere) uno scudetto che già sembrava nerazzurro. Oppure, a quelli del. Nel 2008 infatti a una squadra con un piede e mezzo in B sono bastati due giri scarsi di lancette per cambiare completamente la prospettiva di un’annata fino a quel punto maledetta. Dueche cambiano un campionato Ventesima giornata del campionato di serie A, prima del girone di ritorno. Al Sant’Elia i padroni di casa – ...

