Domani si torna a scuola nel post Sperenza

(Di domenica 11 settembre 2022) Il Ministro Speranza è ancora in carica per gli affari correnti, in attesa del nuovo Governo che si profila di centrodestra a guida Meloni. Tuttavia la scula ripartegià nelSperanza. Da lunedì 12, in ordine sparso in base ai calendari delle singole Regioni, oltre 7 milioni di bambini e bambine, ragazzi e ragazze torneranno in classe. Il ministro Bianchi nel suo messaggio augurale agli studenti, ha parlato di “normalità”. Finalmente! Dopo due anni e mezzo di restrizioni siin classe senza mascherine, senza ingressi scaglionati, senza distanziamento.no i compagni di banco. Per archiviare totalmente Speranza e i grillodem bisognerà atttendere il voto e l’insediamento del nuovo Governo. Per il momento, infatti, rimane la regola che chi presenta un tampone positivo e chi manifesta “sintomi ...

Il Piccolo

Dopo tre anni di pandemia, quest'anno, per la prima volta, sia scuola senza mascherine, ... Sono 7.286.151 alunni chetornano sui banchi di scuola per l'anno scolastico 2022/2023, per un ...La scorsa settimana sumi sono occupata del caso Paolo Palumbo, ovvero la triste storia del ... per cui le cose sono due: o la famiglia Palumbo è molto sfortunata o c'è qualcosa che non. ... Domani torna il Bunpat di Valenza: è la 42esima edizione Il Ministro Speranza è ancora in carica per gli affari correnti, in attesa del nuovo Governo che si profila di centrodestra a guida Meloni. Tuttavia la scula ...Dopo Bolzano anche il resto d'Italia pronto a tornare tra i banchi per la ripresa della scuola. Oltre 7 milioni gli studenti coinvolti.