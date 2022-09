Champions League, sarà Schärer l’arbitro di Viktoria Plzen-Inter (Di domenica 11 settembre 2022) Ecco l’arbitro di Viktoria Plzen-Inter, match della seconda giornata della Champions League In vista della seconda giornata della fase a gironi della Champions League in programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match. Viktoria Plzen-Inter, in programma alle 18:45 di martedì 13 settembre, sarà diretta dall’arbitro Sandro Schärer. Il fischietto svizzero sarà assistito dai connazionali Bekim Zogaj e Jonas Erni; il quarto uomo sarà Lukas Fähndrich. Al VAR ci sarà Fedayi San e Lionel Tschudi all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 11 settembre 2022) Eccodi, match della seconda giornata dellaIn vista della seconda giornata della fase a gironi dellain programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma alle 18:45 di martedì 13 settembre,diretta dalSandro. Il fischietto svizzeroassistito dai connazionali Bekim Zogaj e Jonas Erni; il quarto uomoLukas Fähndrich. Al VAR ciFedayi San e Lionel Tschudi all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

