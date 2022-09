Carlo III è il nuovo re: quanto vale la corona del Sovrano (Di domenica 11 settembre 2022) Ora è ufficiale. L’ormai ex principe Carlo d’Inghilterra, figlio della defunta Regina Elisabetta II, è stato incoronato nuovo Sovrano con il nome di Re Carlo III. Ha atteso la bellezza di settant’anni, ossia da quel lontano 1952 in cui la madre ricevette in eredità il trono dopo la scomparsa di Re Giorgio VI. Lui non aveva neppure quattro anni e da allora ha vestito i panni del “vice-re” con molte più difficoltà di quante se ne sarebbero potute immaginare. Dal rapporto controverso con i fratelli Andrea ed Edward, passando per la drammatica scomparsa della prima moglie Diana Spencer – mai davvero accettata dalla Casa Reale – e la sua sostituzione con la storica amante Camilla Parker (che oggi però si ritrova con il titolo non scontato di Regina Consorte). Fino allo scandalo divenuto di dominio pubblico ... Leggi su quifinanza (Di domenica 11 settembre 2022) Ora è ufficiale. L’ormai ex principed’Inghilterra, figlio della defunta Regina Elisabetta II, è stato intocon il nome di ReIII. Ha atteso la bellezza di settant’anni, ossia da quel lontano 1952 in cui la madre ricevette in eredità il trono dopo la scomparsa di Re Giorgio VI. Lui non aveva neppure quattro anni e da allora ha vestito i panni del “vice-re” con molte più difficoltà di quante se ne sarebbero potute immaginare. Dal rapporto controverso con i fratelli Andrea ed Edward, passando per la drammatica scomparsa della prima moglie Diana Spencer – mai davvero accettata dalla Casa Reale – e la sua sostituzione con la storica amante Camilla Parker (che oggi però si ritrova con il titolo non scontato di Regina Consorte). Fino allo scandalo divenuto di dominio pubblico ...

